Bruno Fernandes está a caminho do Manchester United, tal como o Maisfutebol noticiou, e durante terça-feira as redes sociais do internacional português foram «invadidas» por milhares de pessoas.

Muitos foram os adeptos do Sporting, por exemplo, a pedir a permanência do seu capitão. «Fica Bruno, só até ao final da época» ou «O teu lugar é aqui mais quatro meses. Depois logo aparecerá algo melhor que o Manchester United! És grande capitão» são algumas das mensagens que se podem ler na caixa de comentários do médio leonino.

Há quem diga até que atleta luso foi o melhor que viram a jogar no Sporting: «Até um dia capitão! Foste o melhor que vi jogar de verde e branca. Obrigado por tudo.»

Os adeptos do United, por sua vez, foram ainda mais expansivos na mensagem para Bruno Fernandes. Centenas pedem a chegada do jogador de 25 anos a Old Trafford, alguns até com mensagens inusitadas.

«Olá Bruno. Sofro bullying na escola. A única coisa que me faria sentir melhor era se te juntasses ao Manchester United. És o meu jogador favorito, por favor vem para o United», escreveu um dos internautas.

Há quem sugira a Bruno Fernandes forçar a saída e ainda quem recorra ao divino para pedir que o negócio se concretize: «Rezei três dias seguidos para tu te juntares a nós. Por favor ajuda-nos, estamos a atravessar um período terrível e tu és o nosso Messias.»