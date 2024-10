Ruud Van Nistelrooy assumiu o comando interino do Manchester United, após a saída de Erik Ten Hag, tendo entrado com o pé direito na nova função. Diante do Leicester, no primeiro jogo do antigo avançado neerlandês como interino, os «red devils» venceram por 5-2.

Já após a partida, Van Nistelrooy foi questionado sobre o cargo. «Vim para cá como adjunto para ajudar o clube. Agora, nesta função, estou a ajudar enquanto for necessário. E no futuro, em qualquer função, estou aqui para ajudar ainda mais o clube, para construir o futuro.»

O neerlandês foi, então, confrontado com a possibilidade de integrar a próxima equipa técnica do United, que deverá ser liderada por Ruben Amorim.

«Como eu disse, estou aqui para ajudar, estou aqui para servir, estou aqui para dar tudo de mim pelo clube em qualquer função, juntamente com tantas pessoas aqui ao meu redor que querem o melhor para o clube. Isso nunca vai mudar», assumiu.

Tal como o Maisfutebol já escreveu, o anúncio do acordo entre Sporting e United por Amorim está por horas, com o técnico a manter-se nos leões até ao jogo com o Sp. Braga.