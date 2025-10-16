A propósito do documentário “The Winner Takes it All”, que recorda o percurso do Sporting até à conquista do bicampeonato, os leões revelaram os bastidores da despedida de Ruben Amorim. Após o triunfo em Braga, a 11 de novembro, o treinador abriu o coração.

«Não estamos aqui todos. Não gosto de despedidas, mas…se formos humildes, ganhamos o campeonato, não há volta a dar. A diferença é muito grande. Mas agora vai ser difícil para todos. Vocês têm de ajudar o Pote, o Marcus [Edwards], o Ivan [Kovacevic] que nunca joga, o Esgaio… vai ser difícil, há ligações que temos… vocês são inacreditáveis. O que senti na segunda parte, no terceiro e no quarto golo, foi o melhor do futebol.»

Neste momento, Amorim emocionou-se, interrompido pelo aplauso de jogadores, staff e elementos da direção como Frederico Varandas.

«Levem todos. Vão precisar do Marcus, do Geny [Catamo], do Quaresma. Obrigado por tudo. Acabaram-se as despedidas, ficamos aqui. Ok meus meninos?», disse, distribuindo longos, visivelmente emocionado. Ruben Amorim foi seguido pelos adjuntos.

Na saída do balneário, Ruben Amorim foi esperado por Hugo Viana, enquanto Frederico Varandas manteve o olhar fixo no chão.

Depois de conquistar Liga (três), Taça de Portugal, Supertaça e Taça da Liga (três), Ruben Amorim deixou Portugal e rumou ao Manchester United, onde tem vivido capítulos bem diferentes. Por agora é décimo na Premier League, com 10 pontos, a seis do líder Arsenal.