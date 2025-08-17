Ricardo Mangas, jogador do Sporting, em declarações à Sporting TV após a goleada ao Arouca por 6-0. Reforço dos leões assinou dois golos:

«Foi especial. Foi a minha estreia e conseguimos o que pretendíamos. Executámos o plano de jogo na perfeição e o resultado demonstra isso mesmo. (...) O resultado fala por si e foi uma grande exibição de toda a gente.

[Adaptação ao Sporting dele e de Luis Suárez, que também bisou]

«Fomos recebidos na perfeição e isso está a ser demonstrado dentro de campo.»

[Emoções de ouvir a bancada a gritar por Ricardo Mangas?]

«É um sonho de menino, é a única coisa que posso dizer.»