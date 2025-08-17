Sporting
Há 53 min
Mangas após a estreia a marcar pelo Sporting: «É um sonho de menino»
Reforço dos leões bisou na goleada ao Arouca em Alvalade
Reforço dos leões bisou na goleada ao Arouca em Alvalade
Ricardo Mangas, jogador do Sporting, em declarações à Sporting TV após a goleada ao Arouca por 6-0. Reforço dos leões assinou dois golos:
«Foi especial. Foi a minha estreia e conseguimos o que pretendíamos. Executámos o plano de jogo na perfeição e o resultado demonstra isso mesmo. (...) O resultado fala por si e foi uma grande exibição de toda a gente.
[Adaptação ao Sporting dele e de Luis Suárez, que também bisou]
«Fomos recebidos na perfeição e isso está a ser demonstrado dentro de campo.»
[Emoções de ouvir a bancada a gritar por Ricardo Mangas?]
«É um sonho de menino, é a única coisa que posso dizer.»
Continuar a ler
TAGS: Sporting Mangas Ricardo Mangas Liga Arouca
NOTÍCIAS MAIS LIDAS