O Município da Moita homenageou Manuel Fernandes com a atribuição do seu nome a uma rua em Sarilhos Pequenos.

A inauguração contou com a presença de Frederico Varandas, que apontou como um «dever» do presidente dos leões em marcar presença na cerimónia. Além de destacar a antiga glória do Sporting como «um dos maiores da história», Varandas recordou o orgulho de Manuel Fernandes em dizer que era de Sarilhos Pequenos.

Já o filho, Tiago Fernandes, expressa que este sempre foi um desejo do pai e é muito importante, não apenas para ele, mas sobretudo para toda a família. «Era um desejo antigo do meu pai ter uma rua na terra dele com o seu nome. É muito importante. Estará satisfeito, é a rua onde nasceu», afirmou.

Recorde-se que Manuel Fernandes morreu a 27 de junho de 2024, aos 73 anos, após doença prolongada.