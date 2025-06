O Sporting anunciou este sábado que Manuel Lamúria assinou contrato profissional com os leões.

«Estou muito feliz por ter assinado contrato profissional pelo Sporting CP, é algo que ambicionava já há bastante tempo. Só tenho a agradecer às pessoas que me ajudaram a chegar até aqui e principalmente à minha família. Também não deixar de agradecer ao Sporting CP pelo voto de confiança, mais uma vez, o que me motiva mais a trabalhar para outras conquistas maiores», disse o avançado de 17 anos aos meios do clube de Alvalade.

Manuel Lamúria chegou ao Sporting na temporada 2020/21 com a restante formação dividida pelo Serpa, NS Olhão e ainda uma temporada ao serviço da Académica de Coimbra por empréstimo dos leões.

A jovem avançado fez 26 jogos pela equipa sub-17 do Sporting tendo apontado seis golos.