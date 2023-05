O treinador do Sporting, Ruben Amorim, frisou esta sexta-feira que reconhece e aceita as «limitações do clube» e respondeu sobre as palavras do empresário do médio uruguaio Manuel Ugarte, que disse esta semana, ao jornal O Jogo, que «é seguro que o jogador vai sair do Sporting».

«Obviamente que o Ugarte é muito importante, foi construído, veio e já sabíamos que foi uma preparação do Palhinha e foi feito com calma. Agora, vamos ver. O empresário já disse que poderá sair, talvez já tenha 60 milhões garantidos (risos). Não sei, vamos ver. Isso é com o presidente e com o Hugo Viana», referiu, na antevisão ao jogo com o Marítimo, da 32.ª jornada, já depois de falar do planeamento e de repassar de novo a situação da saída de Matheus Nunes e o que não foi feito «em conjunto» nesse processo, ao contrário de outras situações do plantel.

«Na altura, o Matheus Nunes foi completamente diferente. O jogador tinha uma opinião, o treinador outra, o presidente outra e o empresário outra e não tivemos tempo para fazer nada. Teve um grande impacto na equipa e a forma como foi conduzido o processo é que me deixou zangado na altura e demorou tempo a recuperar disso», afirmou, garantindo que «a saída de jogadores será conversada entre toda a gente.

«Aqui só há um Sporting e será feito de outra forma [ndr: face ao caso de Matheus Nunes], porque já foi tudo esclarecido. Os mais importantes terão de sair pela cláusula, também há a importância de a Liga dos Campeões acontecer ou não. Relembrar, também, da saída do Matheus Nunes, que nós tínhamos vendido o Palhinha. Vendemos o Matheus e o Dani [Bragança] lesionou-se três semanas antes. Perdemos três jogadores do meio-campo de repente e não foi só a saída do Matheus, foi o impacto. De repente. É difícil recuperar», referiu, explicando que nunca a saída de jogadores vai relacionar-se com uma hipotética saída sua do clube.

«A única coisa que eu pus em causa no ficar ou sair foi o facto de eu, como treinador, falhar os objetivos. Acima de tudo, queremos ser competitivos e o objetivo é ganhar títulos e é nessa avaliação. Na saída ou entrada de jogadores, fazemos em conjunto. Acho que na vez do Matheus, sou sincero, não fizemos em conjunto e foi isso que tirou alguma harmonia na ligação entre todos. A continuidade do treinador não está ligada com a saída de jogadores. Estou aqui para o que der e vier, mas vamos fazer tudo com calma e tendo noção que há coisas que são difíceis de funcionar logo no começo e que podem criar-os problemas», observou, dizendo também que pensa que «quer com Liga dos Campeões ou sem Liga dos Campeões, não vai variar muito nas vendas e nas entradas». «Já temos um planeamento», notou.

O Sporting-Marítimo joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.