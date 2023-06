O presidente do Sporting ainda não dá o negócio como fechado, mas a verdade é que Ugarte já fala como reforço do Paris Saint-Germain.

A ESPN divulgou entretanto o vídeo das declarações do médio, que assistiu ao jogo do Uruguai com a Nicarágua, na estreia de Marcelo Bielsa como selecionador.

«Vou para um clube gigante. Ainda nem tenho bem noção de tudo o que está a acontecer, mas vou tentar entrar com tudo», referiu Ugarte.

Questionado sobre Lionel Messi, de saída do PSG para o Inter Miami, Ugarte respondeu que «teria sido especial» jogar ao lado do argentino, mas acrescentou que a equipa francesa tem outros jogadores com os quais espera aprender.

Nesta quinta-feira, em entrevista à Sporting TV, Frederico Varandas garantiu que Ugarte ainda é jogador do Sporting, embora com «95 por cento de hipóteses de sair».

«Há dois clubes que bateram a cláusula de rescisão. Fizeram propostas ao jogador e ele optou por um clube e depois mudou de opinião, é normal. Dissemos as condições, era o valor da cláusula e outros custos que tem de ser o clube comprador a assumir. Não está preto-no-branco com o PSG. Há outro clube disposto dar o valor, mas não lhe posso dizer que será o PSG», acrescentou o dirigente leonino, assumindo que a saída será apenas para formalizar em julho, algo que beneficiará a gestão dos exercícios financeiros do Sporting, que em 2022/23 inclui as vendas de Matheus Nunes e Porro.

Veja as declarações de Ugarte no Uruguai: