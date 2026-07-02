O Sporting anunciou esta quinta-feira que Marco Aurélio, antigo futebolista dos leões, regressou ao clube para integrar a estrutura da equipa B, comandada por Tiago Fernandes.

O antigo defesa-central terá a missão de representar a formação secundária do Sporting de forma institucional, informou o clube no seu site oficial.

Em declarações aos meios de comunicação dos leões, Marco Aurélio agradeceu a Frederico Varandas pela oportunidade, prometendo «dedicação e fidelidade».

«Cheguei com 27 anos e volto 27 anos (da saída). Agradeço ao presidente pelo convite, que agarrei com entusiasmo e vontade. Quero demonstrar dedicação e fidelidade a estas cores que tão bem me trataram e tanto me deram. Quero ajudar estes miúdos e fazê-los grandes como homens e jogadores. No campo, é com o míster, mas fora dele quero ajudá-los a entender a grandeza deste clube. Temos de defender as cores do Sporting CP e isso pesa, mas se estão aqui é porque têm capacidade. Quero integrar-me o mais rápido possível e estar aqui em todas as horas», disse.

Enquanto jogador, Marco Aurélio apontou três golos em 172 jogos - entre as temporadas 1994/95 e 1998/99 - e conquistou uma Taça de Portugal e uma Supertaça.