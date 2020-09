O advogado de Luís Pina, principal arguido no processo do atropelamento mortal de Marco Ficini, adepto italiano afeto ao Sporting, pediu esta sexta-feira a absolvição do seu cliente.

«Em rigor, acho que o meu cliente devia ser absolvido […], mas admito que possa ser condenado por homicídio por negligência consciente», disse Melo Alves, no Campus da Justiça, no Parque das Nações.

De acordo com o advogado, Marco Ficini é que infringiu as regras da estrada junto ao Estádio da Luz – local do acidente – e não Luís Pina.

«Critiquei a investigação, porque penso que este tipo de processo, esta dinâmica que aconteceu no acidente – que foi um acidente de viação independentemente de ser doloso ou não –, a verdade, é que a Polícia Judiciária não estava vocacionada para investigar este tipo de acidentes», afirmou ainda.

«A Polícia Judiciária preocupou-se apenas em saber que era o condutor do veículo. O meu cliente disse quem era o condutor, esse ponto ficou ultrapassado e desde aí não se investigou mais nada e o que se investigou foi mau», atirou.

Recorde-se que o Ministério Público pediu a condenação de Luís Pina a 2 de março, no caso do atropelamento mortal do adepto italiano junto ao Estádio da Luz, pelos crimes de homicídio por dolo eventual, omissão de auxílio e ofensas à integridade física.