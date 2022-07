O futebolista Marcos Acuña, que no domingo regressou a Alvalade ao serviço do Sevilha no Troféu Cinco Violinos, deixou uma mensagem de agradecimento aos adeptos dos verde e brancos horas depois do encontro, marcado por um momento de maior tensão com o argentino.

Com 54 minutos de jogo, Acuña deixou um sinal a Francisco Trincão para esperar pela paragem no jogo e depois arrancou em velocidade, quando o português já se tinha desinteressado da jogada.

Seguiu-se alguma confusão no relvado e uma troca de palavras entre Acuña e Tabata, que se alastrou a vários jogadores das duas equipas. O argentino e o brasileiro viram cartões amarelos e o treinador do Sevilha, Julen Lopetegui, substituiu pouco depois o argentino, que ainda ouviu alguns impropérios vindos de adeptos nas bancadas.

Após o apito final, Acuña falou com os jogadores do Sporting e resolveu a confusão que se passou durante o jogo, antes da mensagem deixada nas redes sociais.

«Obrigado aos adeptos do Sporting pelo carinho que me deram. O resto são coisas do jogo e vou dar sempre 100 por cento para defender o emblema que represento», pode ler-se na mensagem de Acuña, que reencontrou vários velhos conhecidos, tendo mesmo tirado uma fotografia com o roupeiro Paulinho e os técnicos Ruben Caixeiro e João Reis.