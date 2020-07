O presidente do Racing Avellaneda, Victor Blanco, revelou que gostaria que Marcos Acuña regressasse ao clube e que tem falado com o empresário do jogador do Sporting.

«Falei com o empresário e disse-lhe que esta é a casa do Acuña, onde ele pode regressar quando quiser. Sempre se portou muito bem e seria bem-vindo», disse o presidente do Racing em declarações numa entrevista no Instagram do Data Racing.

O responsável disse ainda que «é preciso que as circunstâncias se deem» para que o regresso possa concretizar-se e apontou: «Apesar de não ter sido formado nos escalões jovens do clube é como se tivesse sido. Foi um dos primeiros jogadores em que apostámos».

Marcos Acuña está a cumprir a terceira época ao serviço do Sporting. É a sua primeira aventura na Europa, desde que chegou a Portugal, oriundo do Racing Club de Avellaneda. O internacional argentino tem contrato com os leões até 2023 e uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.