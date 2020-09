A saída de Marcos Acuña do Sporting é uma possibilidade neste mercado de transferências e o argentino foi sondado pelo Racing Club, emblema que representou entre 2015 e 2017, antes de chegar aos verde e brancos.

«O nosso diretor para o futebol [Diego Milito] ligou a Acuña, mas é muito difícil. É compreensível, porque ainda lhe restam vários anos na Europa. Esta direção apontou sempre ao regresso dos ídolos. Conseguimos trazer Diego [Milito] e o Licha [Lisando López]», afirmou o presidente do emblema de Avellaneda, Victor Blanco, em declarações ao programa ‘Como te vá?’, da Radio Colonia.

Após três épocas ao serviço do Sporting, Acuña não está a treinar como o resto do plantel dos leões e tem sido associado ao Sevilha, que já confirmou o interesse no jogador, através do diretor-desportivo, Monchi.