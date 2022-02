Chegou, viu e jogou. Marcus Edwards estreou-se pelo Sporting na noite de quarta-feira, na vitória leonina sobre o Belenenses (4-1), e já reagiu a esse momento.

«Estou muito feliz com a minha estreia com uma vitória. Obrigado aos adeptos por me fazerem sentir bem-vindo», escreveu nas redes sociais o extremo inglês contratado pelos campeões nacionais ao Vitória de Guimarães.