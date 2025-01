O treinador do Sporting, Rui Borges, sublinhou esta terça-feira, na antevisão ao jogo com o Leipzig, da 7.ª e penúltima jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, que o inglês Marcus Edwards não é opção para este jogo por parte da equipa técnica.

Questionado sobre se a situação do extremo inglês no plantel dos leões era um assunto encerrado, Rui Borges respondeu de forma lacónica, sem explicações pormenorizadas, tal como já tinha feito há alguns dias, à margem do jogo com o Rio Ave.

«Para mim, [ndr: é assunto] encerrado no sentido que não é opção técnica para este jogo», disse Rui Borges, em conferência de imprensa, na Alemanha.

Edwards, que passa por questões disciplinares a nível interno e é opção para poder sair neste mercado de transferências, foi ausência notada no treino desta terça-feira, ainda em Alcochete.

O Sporting defronta o Leipzig a partir das 17h45 de quarta-feira, num jogo ante uma equipa que ainda não pontuou nesta fase de liga e que já está matematicamente afastada das competições europeias. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.