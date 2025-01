Marcus Edwards vai falhar a deslocação do Sporting a Vila do Conde. O extremo inglês não jogou em nenhuma das últimas sete partidas e Rui Borges admitiu que se trata de «uma questão interna».

Quando questionado sobre se Edwards contaria para o futuro ou se o jogador está de saída neste mercado de transferências, o treinador do Sporting foi taxativo.

«O Edwards está fora do jogo por opção técnica. Ponto. É tão simples quanto isso. Futurologia... Tem contrato com o clube e é jogador do clube», vincou.

Mais tarde, Rui Borges mostrou-se agastado com as perguntas sobre o inglês, nomeadamente se este tinha treinado com o restante grupo. «Não vou estar aqui a especificar tudo, senão estamos aqui a falar de todos os jogadores. Fazem-me dez perguntas e zero sobre o Rio Ave. O jogo amanhã [sábado] é Rio Ave-Sporting. Simplifiquem as coisas. Ele está de fora por opção técnica, é jogador do clube, tem contrato com o clube. Se sai ou não, isso já é questão do clube. Não tenho de dizer se treinou ou não.»