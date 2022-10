Na conferência de antevisão ao jogo com o Tottenham, Ruben Amorim foi questionado pelos jornalistas ingleses sobre Marcus Edwards, formado nos spurs, e frisou que o extremo é um jogador com muito talento, mas que ainda está a amadurecer.

«O talento está lá, mas pode melhorar muito na relação com o treino, horários, manter o nível alto todos os dias, não só nos jogos», vincou o treinador do Sporting, citado pela Lusa, em conferência de imprensa.

O Tottenham recebe o Sporting esta quarta-feira, em encontro da quinta e penúltima jornada do Grupo D da Liga dos Campeões. A partida, que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol, tem início marcado para as 20h00, em Londres, e terá arbitragem do neerlandês Danny Makkelie.

Os verde e brancos ocupam a terceira posição, em igualdade pontual com o Marselha, ambos com menos um ponto do que o Tottenham e com dois de vantagem sobre o Eintracht Frankfurt, último classificado.