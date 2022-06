Marcus Edwards vai realizar a primeira pré-temporada no Sporting, depois de ter sido contratado no mercado de inverno, e está a preparar-se afincadamente para entrar com o pé direito na nova época.

Pelo menos foi o que mostrou Luke Jones, um treinador especialista em performances individuais, que trabalha com jogadores e que partilhou nas redes sociais algumas fotos de Edwards a treinar no relvado.

«Sessão de recarga para Marcus Edwards antes de regressar a Portugal para iniciar a pré-época com o Sporting», explicou Luke Jones.