A novela em torno de Marcus Edwards está muito próxima de ter um «episódio final», com a saída por empréstimo do extremo inglês para o Burnley, do Championship (segundo escalão do futebol inglês).

Segundo foi possível apurar, o emblema do segundo escalão britânico recebe Edwards até ao fim da temporada e terá de pagar 15 milhões de euros, caso garanta a subida à Premier League.

O Burnley é neste momento terceiro classificado do Championship, a três pontos do líder, o Leeds United.

Além disso, os leões estão no mercado à procura de um extremo, que deve mesmo chegar até ao fim desta janela de transferências. Recorde-se que os leões não podem contar com Pedro Gonçalves e Nuno Santos, ambos a recuperar das respetivas lesões.