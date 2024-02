Já são 100 jogos de leão ao peito!

Marcus Edwards cumpre esta quinta-feira, frente ao Benfica, para a Taça de Portugal, o jogo centenário com a camisola do Sporting. No dérbi, inclusive, o inglês utilizou uma camisola especial para fazer referência ao feito histórico que alcançou.

O extremo de 25 anos chegou ao Sporting em janeiro de 2022 e já marcou um total de 21 golos e 25 assistências. Esta época tem mantido o nível exibicional e regista seis golos e oito assistências.