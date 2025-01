Marcus Edwards deu esta segunda-feira uma entrevista ao jornal inglês Daily Mail onde indica que tem vontade de procurar novos desafios.

«Acabo de fazer 26 anos e estou pronto para a próxima fase da minha carreira. O meu contrato termina no final da próxima época e sinto que é a altura certa para tentar algo diferente, mudar o meu ambiente, experimentar algo novo», começou por dizer o jogador do Sporting.

«Estive seis anos em Portugal. Tem sido bom para o meu desenvolvimento. Sinto que estou a chegar à minha melhor idade, 26, 27, 28 anos. Estou pronto para o próximo passo e quero lutar para ganhar mais troféus. Sou ambicioso e sinto que ainda tenho muito para dar.»

Edwards, que conta apenas com 10 jogos esta temporada pelos leões, já tem uma ideia para onde quer dirigir o rumo da sua carreira.

«A Premier League sempre foi o meu sonho. Toda a gente sabe que é a melhor liga do mundo, por isso voltar a casa e jogar lá com a família e os amigos à minha volta é algo que gostaria de fazer na minha carreira. A minha mente não está totalmente focada nisso. Estou aberto a novas aventuras. Estou aberto a todos os desafios que se apresentem no meu caminho».

De recordar, o jogador inglês tem estado afastado dos jogos do Sporting, por opção técnica. Os leões consideram Edwards como negociável e apontam para um valor em torno de 12 milhões de euros.