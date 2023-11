Marcus Edwards, jogador do Sporting, foi vítima de um acidente de viação, esta quarta-feira, quando se dirigia para a Academia de Alcochete. Apesar de não ter treinado, o futebolista inglês publicou nas suas redes sociais uma mensagem de agradecimento pela preocupação mostrada e informou os seus seguidores que se encontra bem.

«Agradeço a todos os que se preocuparam, eu estou bem!», escreveu o jogador leonino no Instagram.

Mesmo não tendo treinado, Edwards segue com a comitiva do Sporting para Itália, mas a sua utilização ainda está em dúvida para o jogo frente à Atalanta, a contar para a quinta jornada do Grupo D, da Liga Europa.