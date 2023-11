Marcus Edwards sofreu um acidente de viação na manhã desta quarta-feira, quando se dirigia para a Academia de Alcochete, onde o Sporting realiza o último treino antes do jogo com a Atalanta, amanhã (17h45), para Liga Europa.

Segundo confirmou o Maisfutebol junto de fonte do clube, o extremo inglês encontra-se bem e está a ser acompanhado pela equipa médica do Sporting, tendo o acidente provocado apenas danos materiais no carro em que seguia o jogador.

O acidente na zona da Atalaia (Amora) envolveu outro condutor, que também saiu ileso, tendo bombeiros e polícia acorrido entretanto ao local da ocorrência. O treino da equipa de Ruben Amorim cujo início estava agendado para as 10 horas da manhã começará um pouco mais tarde em virtude deste incidente.