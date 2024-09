Maria Elvira, de 82 anos, cumpre este domingo um sonho em Alvalade, ao ver o Sporting-AVS, depois de uma semana difícil devido aos incêndios.

A octogenária foi uma das muitas pessoas afetadas pelos incêndios da última semana entre o Norte e Centro do país, mais precisamente em Albergaria-a-Velha. As chamas consumiram a sua habitação, perdeu praticamente tudo e foram poucos os pertences que se salvaram, entre eles alguns alusivos ao Sporting.

«Isto foram coisas que se aproveitaram. Pronto. [Salvei] o meu Sporting (risos), está ali e está ali», disse, em declarações à reportagem da RTP, esta semana, enquanto apontava para os itens que salvou do clube do seu coração.

A história gerou uma grande onda de solidariedade entre adeptos do Sporting, nomeadamente através das redes sociais, tendo o clube recebido Maria Elvira este domingo em Alvalade.

Nas horas que antecederam o jogo, a adepta do Sporting esteve com o presidente Frederico Varandas, trocou já no relvado algumas palavras com o treinador Ruben Amorim e com o roupeiro Paulinho e tirou mesmo a fotografia junto ao onze inicial, antes do início do jogo, enquanto recebeu também uma ovação dos milhares de adeptos presentes no estádio.