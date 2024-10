No dia em que abandona o cargo de treinadora do Sporting, Mariana Cabral utilizou as redes sociais para deixar uma mensagem de despedida.

«Desde as noites frias do Estádio Universitário às tardes e manhãs quentes de Alcochete, foram oito anos a representar o futebol feminino do Sporting Clube de Portugal, com profissionalismo e dedicação. Hoje, entendemos que as nossas convicções já não são as mesmas e, por isso, os nossos caminhos separam-se», começou por escrever a treinadora portuguesa.

O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a saída de Mariana Cabral, indicando que João Mateus, técnico adjunto, vai assumir o comando da equipa no próximo jogo, frente ao Torreense.

A treinadora da equipa feminina dos leões mostrou-se grata por ter trabalhado com tantas «mulheres e homens de grande competência» e orgulhosa por ver «tantas raparigas crescer».

«Mais do que os troféus conquistados, nas juniores, equipa B e equipa principal, ficará comigo a experiência de ter trabalhado com tantas mulheres e homens de grande competência, assim como o enorme orgulho de ter ajudado tantas raparigas a crescer, não só para se tornarem jogadoras profissionais, mas mulheres livres e confiantes», afirmou.

Por fim, Mariana agradeceu a todas as jogadores, treinadores e staff com quem trabalhou.

No cargo desde a temporada 2021/22, Mariana Cabral, treinadora de 37 anos, conquistou a Taça de Portugal e a Supertaça, tendo ficado em segundo lugar na Liga.