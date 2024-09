Mariana Cabral, treinadora do Sporting, na conferência de imprensa após a derrota frente ao Real Madrid (2-1), na primeira mão da ronda decisiva de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões Feminina:

«O resultado é injusto. As jogadoras estiveram muito bem, tivemos oportunidades que não conseguimos concretizar e o Real Madrid chega à vantagem contra a corrente do jogo. Sabemos que é uma equipa excecional e que estamos na Liga dos Campeões, e que por isso temos de definir muito bem as ocasiões que criamos, mas fizemos um jogo muito bom, tirando pequenos pormenores. Vamos aprender com eles e tenho a certeza de que vamos disputar a eliminatória a Madrid.»

«É normal que haja mais fadiga (na parte final do jogo), o Real Madrid tem uma equipa de muita qualidade individual e coletiva. É uma equipa que joga uma liga profissional muito mais competitiva do que a nossa, e isso faz com que as jogadoras tenham outro ritmo. Por isso, é normal que jogadoras que estavam muito bem acabem por ter mais dificuldades para tomar as melhores decisões. Mas deram tudo até ao final e a forma como termina o jogo é bastante injusta. Elas não o mereciam.»

«Perder no último minuto é terrível, mas hoje custa e amanhã já passou. No futebol é assim, vamos seguir em frente. O que elas têm de ter na cabeça é que conseguimos competir contra o Real Madrid, temos essa capacidade e é nisso que temos de nos focar, obviamente melhorando nalgumas coisas, mas focando naquilo que somos capazes para competir pelo apuramento em Madrid.»

«Errar faz parte do futebol, mas quando os erros são da guarda-redes notam-se mais, porque acontecem ao pé da baliza. As avançadas também falham, as defesas falham, as médias falham, a treinadora falha… A Hannah (Seabert) já nos salvou em muitos jogos, tem muita qualidade, é seguir em frente e para a semana há mais.»

«Foi evidente que se o jogo fosse em Alvalade seria uma promoção do futebol feminino muito melhor do que aqui em Alcochete, a um dia de semana, às 16h. É para aí que o futebol feminino tem de caminhar.»