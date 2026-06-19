O Sporting anunciou, esta sexta-feira, que Mário William, central de 16 anos, assinou contrato profissional.

Em declarações aos meios de comunicação do clube, o jovem jogador mostrou-se feliz e revela o jogador com quem mais se identifica.

«Acredito que o sonho de todos os jogadores de futebol é sentir esta sensação. Não tenho muitas palavras para descrever. Orgulho no meu trabalho, felicidade… agora é continuar, porque isto é só o começo. (...) O meu exemplo é o Zeno Debast, porque apesar de fisicamente sermos diferentes, acredito que somos muito parecidos na qualidade com bola e na inteligência dentro do campo», disse.

Na temporada passada, Mário William somou três golos e três assistências em 32 jogos ao serviço dos sub-17 dos leões.

RELACIONADOS
Benfica prestes a fechar jovem central brasileiro que estava a caminho do Nápoles
OFICIAL: Mateo Flores é reforço do Arouca
OFICIAL: Benfica renova contrato com avançado de 18 anos