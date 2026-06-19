Sporting: Mário William assina contrato profissional
Defesa-central mostrou-se «feliz» pela oportunidade
Defesa-central mostrou-se «feliz» pela oportunidade
O Sporting anunciou, esta sexta-feira, que Mário William, central de 16 anos, assinou contrato profissional.
Em declarações aos meios de comunicação do clube, o jovem jogador mostrou-se feliz e revela o jogador com quem mais se identifica.
«Acredito que o sonho de todos os jogadores de futebol é sentir esta sensação. Não tenho muitas palavras para descrever. Orgulho no meu trabalho, felicidade… agora é continuar, porque isto é só o começo. (...) O meu exemplo é o Zeno Debast, porque apesar de fisicamente sermos diferentes, acredito que somos muito parecidos na qualidade com bola e na inteligência dentro do campo», disse.
Na temporada passada, Mário William somou três golos e três assistências em 32 jogos ao serviço dos sub-17 dos leões.
🗣️ “Vou dar sempre o meu máximo e prometo que, dentro e fora do campo, serei um exemplo para o Clube. Vou honrar todas as responsabilidades que me foram atribuídas.”— Sporting CP (@SportingCP) June 19, 2026
Mário William assina contrato profissional ✍️ #ADNSporting
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