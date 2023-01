O Marítimo recebe o Sporting neste domingo, no Funchal, na 15.ª jornada da Liga 2022/23. As duas equipas estão separadas por 21 pontos, com os leões no quarto lugar e os insulares no 17.º e penúltimo posto.

Sebastian Coates e Nuno Santos estão em risco de perder o dérbi com o Benfica, caso vejam um quinto amarelo no campeonato, mas ainda assim devem entrar na equipa titular leonina.

Percorra a galeria associada e veja os onzes prováveis de Marítimo, que deve atuar em 4x2x3x1 e do Sporting, estruturado em 3x4x3.