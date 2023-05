A FIGURA: Coates

Um filme tantas e tantas vezes repetido, e parece que não acaba. Seba Coates voltou a ser o bombeiro de serviço do Sporting esta noite, e apagou o «fogo», em esforço, já para lá da hora, aos 90+3 minutos. Defensivamente até ficou mal na fotografia no lance do golo do Marítimo, mas depois disso teve uma noite tranquila… até ao último quarto de hora. Amorim lançou-o para o ataque, Coates voltou a 2020/21 e foi o herói que os leões precisavam.

O MOMENTO: Paulinho e Coates, cabeça e pés para a reviravolta, minuto 90+3

A bola de Edwards foi bastante boa, Paulinho não foi ambicioso e ofereceu a reviravolta ao Sporting, assinada, em esforço, por Coates.

Pedro Gonçalves

Já na primeira parte tinha sido um dos principais dinamizadores do desinspirado ataque do Sporting, mas foi na etapa complementar que Pote ganhou preponderância. Ruben Amorim colocou-o uns metros mais à frente no terreno, e consequentemente mais perto da baliza. O número 28 dos leões até teve um lance caricato, mas depois foi dele o lance que resultou no autogolo de Matheus Costa.

Ugarte

O Sporting não fez um jogo brilhante, mas Manuel Ugarte não sabe jogar mal. Condicionado com um amarelo muito cedo, o uruguaio não se intimidou perante isso. Na segunda parte, diga-se, cresceu, e com ele cresceu também a equipa. Esteve até perto do golo.

Fatawu

Cartada de Ruben Amorim logo nos primeiros minutos da segunda parte, pode bem dizer-se que foi uma aposta ganha por parte do técnico leonino. Fatawu tem limitações claras na tomada de decisão, mas numa noite de clara desinspiração dos leões, a irreverência do ganês ajudou a equipa verde e branca a desbloquear um problema que estava muito difícil de resolver.

Paulinho

Voltou a ser titular mais de um mês depois, e apesar de não ter feito o mais feliz dos jogos, apareceu nos momentos certos. Teve a clarividência para oferecer o 2-1 a Coates, nada egoísta, e depois voluntariou-se para ir para a baliza quando Adán foi expulso. Insólito, no mínimo.

Vítor Costa

Fica ligado ao jogo o homem responsável por fazer o corredor esquerdo do Marítimo. Defensivamente fez um jogo competente, ora frente a Edwards, ora frente a Fatawu, mas foi ofensivamente que mais contribuiu. Porquê? Porque foi dele o golo que deu vantagem aos madeirenses logo no início do jogo.

Félix Correia e Vidigal

Soltos na frente, foi por Félix Correia e Vidigal que o Marítimo conseguiu pôr, aqui e ali, a defesa do Sporting em sentido. Correia fez a assistência para o golo de Matheus Costa, a Vidigal faltou-lhe as pernas para fechar o jogo na cara de Adán.