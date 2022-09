Adversário do Sporting na Liga dos Campeões, o Marselha somou mais uma vitória na Ligue 1 ao bater o Auxerre por 2-0.

A jogar fora de casa, o Olympique chegou ao 1-0 por Gerson logo aos sete minutos, numa recarga após uma bola ao poste.

O segundo golo dos marselheses chegou bem mais tarde na partida. Aos 84 minutos, Alexis Sanchez concluiu um brilhante contra-ataque do OM que, assim, soma cinco vitórias e um empate na Ligue 1 fica à espera do PSG para saber se lidera isolado ou tem a companhia do rival da capital.

Nuno Tavares entrou ao intervalo do encontro.