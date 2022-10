O defesa do Marselha, Nuno Tavares, em declarações na flash interview da CNN Portugal, após a vitória frente ao Sporting. O jogador português comentou a polémica com Ruben Amorim, técnico dos leões.

[Contente com o resultado?] Sim, estamos contentes por ganhar fora frente a um adversário difícil. Fizemos um bom jogo até à expulsão [de Esgaio], depois o encontro desenrolou-se ainda mais para o nosso lado.

[Situação com Ruben Amorim] Ele dentro de campo ainda tentou atiçar-me um bocadinho, mas acho que devia preocupar-se mais em manter os jogadores dele dentro de campo do que mandar ‘boquinhas’. Mas já não ligo a isso. Ganhámos o jogo, estou mais contente com isso.

[O que esperar do Marselha?] Vamos tentar ao máximo ganhar ao jogo para no qualificarmos. Para mim, jogar a Champions com 22 anos é um sonho realizado, ainda mais no Marselha, que é um grande clube. Vamos tentar jogar a jogo, tentar ganhar os três pontos na Alemanha.

[Fez as pazes com Amorim?] Não tenho de fazer as pazes com ele, como disse tentou mandar-me umas ‘boquinhas’ dentro de campo. Nem liguei, tenho mais coisas com que preocupar-me. E às vezes quando se cospe, acaba por cair na testa.»