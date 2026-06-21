Sporting: Martim, irmão de Rodrigo Ribeiro, assina contrato profissional
Jovem de 16 anos marcou 11 golos esta temporada
Jovem de 16 anos marcou 11 golos esta temporada
O avançado Martim Ribeiro assinou contrato profissional com o Sporting.
O jovem de 16 anos marcou 11 golos em 26 jogos pelos leões esta época.
«Sinto-me feliz pela confiança que o Sporting tem depositado em mim, e é continuar a trabalhar e sonhar cada vez mais», disse Martim Ribeiro, aos meios de comunicação do clube leonino.
Martim é irmão de Rodrigo Ribeiro, avançado de 21 anos que há menos de um mês deixou o Sporting em definitivo e assinou pelo Augsburgo.
«Comecei a jogar futebol com o meu irmão [Rodrigo Ribeiro] no jardim de casa, fui depois para um clube em Viana do Castelo. Com 12 anos vim para o Sporting, comecei no Pólo SCP Lisboa, e depois continuei a minha caminhada na Academia até agora», disse o jovem avançado.
«Vejo muito o meu irmão [como exemplo a seguir] pela caminhada que fez aqui no Sporting. Espero seguir os passos dele, e ser ainda melhor.»
🗣️ "Sinto-me feliz pela confiança que o Sporting CP tem depositado em mim. Vou dar tudo, todos os dias, para dar a maior felicidade aos adeptos".— Sporting CP (@SportingCP) June 21, 2026
Martim Ribeiro assina contrato profissional ✍️ #ADNSporting
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