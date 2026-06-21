O avançado Martim Ribeiro assinou contrato profissional com o Sporting.

O jovem de 16 anos marcou 11 golos em 26 jogos pelos leões esta época.

«Sinto-me feliz pela confiança que o Sporting tem depositado em mim, e é continuar a trabalhar e sonhar cada vez mais», disse Martim Ribeiro, aos meios de comunicação do clube leonino.

Martim é irmão de Rodrigo Ribeiro, avançado de 21 anos que há menos de um mês deixou o Sporting em definitivo e assinou pelo Augsburgo.

«Comecei a jogar futebol com o meu irmão [Rodrigo Ribeiro] no jardim de casa, fui depois para um clube em Viana do Castelo. Com 12 anos vim para o Sporting, comecei no Pólo SCP Lisboa, e depois continuei a minha caminhada na Academia até agora», disse o jovem avançado.

«Vejo muito o meu irmão [como exemplo a seguir] pela caminhada que fez aqui no Sporting. Espero seguir os passos dele, e ser ainda melhor.»