Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Famalicão, a contar para a 13.ª jornada da Liga, o treinador do Sporting, Ruben Amorim, foi questionado sobre a eventual chegada do médio Mateo Tanlongo, que, tal como o Maisfutebol noticiou, está em processo muito avançado para chegar a Alvalade.

«Não é jogador do Sporting, não sei se virá a ser, mas seguimos todos os que estão em fim de contrato – é um fator importante – e os jogadores talentosos que nos podem ajudar no futuro, quer a jogar, quer em mais valias. Está referenciado, não sei se vai chegar ao Sporting ou não», comentou o técnico leonino.

Tanlongo, argentino de 19 anos, chegará como jogador livre, depois de 29 jogos neste ano ao serviço do Rosario Central.