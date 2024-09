Mateo Tanlongo é jogador do Pafos, por empréstimo do Sporting, anunciou esta sexta-feira o clube cipriota.

«O Pafos anuncia um acordo com o Sporting para o empréstimo do jogador argentino Mateo Tanlongo, com opção de compra», escreveu o clube nas redes sociais.

Formado no Rosario Central, o médio de 21 anos nunca se conseguiu afirmar em Alvalade, tendo feito apenas 14 jogos em 2022/23. Na temporada passada esteve emprestado ao Copenhaga e Rio Ave. Agora, ruma ao Chipre e junta-se ao sportinguista Rafael Pontelo, também emprestado, e aos portugueses Pêpê Rodrigues, Kevin Nhaga, Domingos Quina e João Correia.