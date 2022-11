O médio argentino Mateo Tanlongo já veio a Portugal para assinar contrato com o Sporting, uma vez que o vínculo que o liga ao Rosário Central está prestes a terminar, tal como noticiou o Maisfutebol. Contudo, os dirigentes do clube argentino ainda não aceitaram a decisão do jogador, que acusam, juntamente com o pai, de lesar o Canalla.

«Ele defraudou o clube que o formou», disse Esteban Ferreyra, um dos responsáveis pelas finanças do clube, citado pelo Rosario 3.

«A responsabilidade é sempre do jogador, ele é que escolhe e escolheu. Não tem princípios e valores, enganou e a vítima é o clube. Mentiu a Carlos Tévez [antigo treinador], porque lhe disse que estava prestes a assinar. E o seu pai mentiu ao Guillermo Hanonno [secretário-geral], porque também lhe assegurou que iriam assinar», prosseguiu.

«Há dois caminhos a escolher, um é o da verdade, princípios e valores e o outro é o da mentira. Foi esse que os Tanlongo escolheram. Eu acredito na palavra, acredito em dar a mão, mas obviamente eles não», acrescentou ainda.

Entretanto, o presidente interino do Rosário, Ricardo Carloni, confirmou nesta terça-feira que o clube pondera pedir uma indemnização pela saída do jogador de 19 anos.

«Queria informar, a respeito do jogador Mateo Tanlongo, que estamos em negociações para preservar o património da instituição e que seja benéfico para todas as partes. Em breve, daremos notícias, sejam elas positivas ou não», escreveu no Twitter.

Tanlongo, refira-se, disputou 29 jogos pelo Rosário Central em 2022.