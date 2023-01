Mateo Tanlongo está convocado para o jogo do Sporting com o Marítimo, na Madeira, neste domingo.

A informação foi avançada pelo treinador Ruben Amorim, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com os insulares.

«Em relação ao Mateo, era um jovem com grande potencial, que já tem vindo a jogar num campeonato, que não na Europa, mas em que há muita pressão, numa equipa que não sendo das maiores, é uma equipa importante. Já tem essa experiência, apesar dos seus 19 anos. Um médio defensivo muito inteligente, pelo que já vimos adaptou-se bem, apanhou bem e rápido as ideias, muito intenso, vai ter de crescer, obviamente, a velocidade do jogo é diferente, mas nesse aspeto não senti que ele tivesse dificuldade de acompanhar o resto dos rapazes», considerou Amorim.

O técnico completou depois: «Portanto, estamos contentes, sabendo que este tipo de jogadores que estamos a ir buscar vão sempre demorar algum tempo, apesar de ele ser já convocado, até porque o Dário está castigado. Portanto é isso, vamos ter de integrar estes jovens, que têm talento, que têm competido com os nossos na formação, é mais um para a luta e agora depende mais dele do que de mim.»