Oficializado esta quinta-feira como reforço do Sporting, Mateo Tanlongo teceu rasgados elogios aos leões e mostrou-se encantado com as instalações, que «têm um nível muito alto».

«Já conhecia o Sporting, sei que é o maior clube português e sei que houve vários argentinos que já jogaram aqui, um deles que acabou de ser Campeão do Mundo: o Marcus Acuña», afirmou aos órgãos de comunicação do emblema verde e branco.

O médio argentino destacou ainda a importância de Ruben Amorim para tomar a decisão de rumar a Alvalade. «Foi muito importante para eu vir para aqui. Falaram-me muito bem dele e já vi as ‘ganas’ que ele tem.»

Tanlongo confessou que os sul-americanos, com quem até celebrou o Ano Novo, estão a ajudar na adaptação e descreveu-se como «um médio mais defensivo, que gosta de ter a bola e de jogar».

«Vou dar o meu melhor para ajudar a equipa a conquistar os objetivos e para darmos muitas alegrias aos adepto», rematou.

Tanlongo, recorde-se, assinou pelos leões até 2027 após ter findado contrato com o Rosario Central e vai ficar com a camisola número 32.