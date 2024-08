Mateus Fernandes despediu-se, esta terça-feira, do Sporting, ao fim de oito anos. O médio internacional sub-21 português deixou os leões e rumou à Premier League, para representar o Southampton.

«É a primeira vez que vou sair de Portugal para viver no estrangeiro. Não vou sozinho, o que me facilita, vou ter os meus pais e a minha namorada. Os meus amigos vão lá, mas é um desafio novo. Vou trabalhar, crescer e vou à procura de ser feliz como fui aqui. Vai ser uma distância maior do que fazia para o Estoril. Agradeço aos funcionários do lado da formação e do lado profissional por tudo o que fazem por nós. Só tenho palavras de agradecimento à malta do Sporting, foram cinco estrelas em tudo, desde os 14 anos até aos 20. Mas vou à procura de atingir um sonho que tenho», confessou o jogador, em entrevista aos meios de comunicação dos leões.

«Vou com muito entusiasmo. O maior sonho que tinha era sem dúvida estrear-me em Alvalade, mais do que seleções ou outras equipas. Esse já atingi, agora vêm outros objetivos. Estrear-me na Premier League, a melhor liga do mundo, é um sonho que tinha desde muito novo. Vou para uma cidade bonita, também. As primeiras semanas vão ser difíceis, depois acredito que tudo vai correr bem», afirmou ainda.

Mateus Fernandes admitiu também que vai ter saudades do à-vontade que sentia no Sporting. «Estava confortável neste sítio, foi casa durante imenso tempo. Esse sentir-me muito em casa é do que vou sentir mais saudades.»

O médio de 20 anos recordou alguns períodos difíceis que viveu na academia em Alcochete, sobretudo nos primeiros anos, onde nem sempre jogava tanto quanto queria.

«Havia uma referência para mim dentro do Sporting que me fazia acreditar muito: o Dani [Bragança]. Muitas pessoas diziam que o Dani não jogava tanto e depois mais à frente deu a volta. Sempre olhei para o Dani - e ainda hoje olho - como uma referência, tanto dentro como fora de campo. Foram anos muito importantes porque fez-me dar mais valor aos poucos minutos que tinha. O período da Covid-19 e da quarentena foi um bom impulso para mim, fez-me parar e pensar no que realmente queria. Ir para casa fez-me estabilizar. Treinei muito bem na quarentena e melhorei imenso a nível físico e mental. Voltei ao Sporting com outro estatuto», recordou.

Por último, Mateus Fernandes refletiu sobre o percurso no Sporting e a forma como deixa o clube.

«Feliz pelo que consegui atingir aqui. Saio muito feliz por ter dado algum retorno ao clube por tudo o que passei, pela felicidade que dei aos sportinguistas enquanto produto da formação. O nosso maior sonho é sempre estrear-nos em Alvalade, com os adeptos. Atingi o maior deles todos. Dei sempre o meu máximo, tentei sempre seguir os princípios do Sporting. Agradecer-lhes pela forma como sempre me trataram, como me apoiaram. Agora chegou a minha hora de ir para outro sítio e atingir um novo objetivo», rematou.

Mateus Fernandes, que na última época esteve cedido ao Estoril, rendeu 15 milhões de euros aos cofres leoninos, aos quais podem ainda acrescer cinco milhões, em função de certas variáveis por objetivos.