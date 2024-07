O Sporting divulgou entrevistas com Diogo Travassos e Mateus Fernandes, nesta sexta-feira. Os dois jovens da formação leonina falaram sobre a relação de amizade que os une e as sensações deste estágio de pré-temporada.

É uma amizade longa, pois ambos já se conhecem da formação de Alcochete há mais de uma década e passaram férias juntos, conta Diogo Travassos. O lateral, de 20 anos, passou muito tempo lesionado, algo que o fez crescer, segundo Mateus Fernandes:

«O Diogo fez um percurso muito bonito. Estes últimos anos foram mais difíceis do que se esperava, mas ganhou outras ferramentas a nível mental. Sou fã dele. Ele tem muita qualidade», disse.

Travassos retribuiu: «Ele tem uma história muito semelhante à minha, porque ambos enfrentámos muitas adversidades ao longo da formação. Sempre olhei muito para ele porque ele sempre foi capaz de superar as adversidades. Mesmo não sendo aposta. Foi isso que o trouxe até aqui, como toda a gente viu no empréstimo. Toda a gente sabe aquilo que ele fez no Estoril, nesta época vai sair-se muito bem», prevê Diogo Travassos.

Mateus Fernandes tem estado em destaque neste estágio do Sporting, no meio-campo de Rúben Amorim. Mas lembra que não é o primeiro:

«É o terceiro estágio que faço com a equipa principal. Os três no Algarve, nos três fiz anos. Empréstimo? Foi complicado sair de um clube que me viu crescer, foram muitos anos na Academia, as primeiras semanas foram complicadas. O Estoril acolheu-me super bem. Fiquei noção do que é jogar na I Liga», afirmou Mateus Fernandes.