Mateus Fernandes deixou o Sporting e foi apresentado, esta terça-feira, como reforço do Southampton.

Tal como o Maisfutebol já tinha noticiado, os «saints» pagam 15 milhões de euros pela contratação do internacional sub-21 português. O negócio pode, porém, atingir os 20 milhões mediante o cumprimento de determinados objetivos e os leões asseguraram dez por cento de uma futura venda. Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), além de confirmar estes números, a SAD de Alvalade revelou que vai suportar o valor do mecanismo de solidariedade, assim como os «os encargos com os serviços de intermediação», no valor de dez por cento da transferência.

O jovem médio assinou um contrato de cinco anos com o emblema inglês, recém-promovido à Premier League.

AO MINUTO: tudo o que se passa no mercado de transferências

«Estou muito feliz de estar aqui, é um sonho realizado vir para Inglaterra e jogar na Premier League. É a melhor liga do mundo, na minha opinião. Tem os melhores treinadores, os melhores jogadores, os melhores clubes. É bom para mim, para o meu crescimento e estou feliz», disse Mateus Fernandes aos canais de comunicação do Southampton.

«Sei algumas coisas sobre o Southampton e sobre a cidade. José Fonte e Cédric jogaram aqui e quero falar com eles. Falei com o treinador e gostei muito dele e da sua energia», afirmou ainda.

Após a vitória na Madeira, Ruben Amorim já tinha justificado a saída do jogador de 20 anos com a necessidade de «fazer escolhas».

Mateus Fernandes começou a formação no Olhanense, mas mudou-se para o Sporting há oito anos. Ao serviço da equipa principal dos leões somou um total de dez jogos. Na temporada passada, Mateus Fernandes foi emprestado ao Estoril e realizou 35 partidas (um golo e três assistências).