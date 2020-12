A descontração dos vários jovens do plantel do Sporting, atual líder da I Liga, foi atestada esta sexta-feira pelo treinador Ruben Amorim, que diz nunca ter sentido o grupo «muito eufórico» com o atual momento positivo da equipa em 2020/2021. O técnico dos leões deu mesmo o exemplo do que os mais novos fazem antes de um jogo, em comparação com os mais experientes do plantel.

«Acho que a juventude traz alguma descontração, o que ajuda em momentos de pressão. Nunca senti o grupo muito eufórico. Já comentava com a equipa técnica, antes dos jogos, que conseguíamos ver o Neto, o Feddal e o Seba [Coates] a irem para os quartos descansar a seguir ao almoço e o Matheus [Nunes] e o Nuno Mendes ficam a jogar pingue-pongue antes de um jogo», afirmou Amorim, em conferência de imprensa de antevisão à receção ao Farense.

«Os jogadores têm um equilíbrio muito bom na forma de estar, que vem da experiência de cada um e eles não estão eufóricos, porque passa-lhes um bocadinho ao lado. Agora, também têm noção da dificuldade de cada jogo, sabem que ainda falta muito campeonato. Há que continuar a trabalhar, isto muda de um momento para o outro, sabem que têm de correr muito, estão preocupados em garantir o lugar na equipa, mais do que garantir o lugar no campeonato», concluiu Amorim.

O Sporting-Farense joga-se a partir das 20h30 de sábado. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.