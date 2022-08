O West Ham apresentou uma proposta por Matheus Nunes, mas o médio do Sporting não se mostrou interessado em rumar ao clube londrino, confirmou o treinador dos hammers, David Moyes.

«Nós apresentámos uma proposta por ele, mas o rapaz optou por não vir. Estamos a tentar acrescentar jogadores que possam tornar-nos competitivos para nos aproximarmos do topo da liga. Queremos jogadores de boa qualidade», disse o técnico em conferência de imprensa, esta sexta-feira.

Tal como o Maisfutebol escreveu, o médio internacional português não está interessado em rumar ao West Ham. Matheus Nunes sente-se confortável no Sporting e, a sair, pretende que seja para um projeto aliciante, que corresponda verdadeiramente a um passo em frente na carreira. O Wolverhampton também está interessado no jogador de 23 anos.

O clube inglês colocou em cima da mesa uma oferta de 30 milhões de euros, mais cinco milhões por objetivos. A proposta contemplava ainda 15% das mais-valias de uma futura venda para o emblema leonino.

Esta sexta-feira, no lançamento da segunda jornada da Liga, diante do Rio Ave, Ruben Amorim reforçou que o médio é fundamental para a equipa e assumiu que não está preparado para perder o jogador.

«Temos um plantel muito curto, com vários jogadores da equipa B. Abdicámos da profundidade do plantel para manter uma base que é essencial para sermos competitivos. Sabemos que o mercado tem as suas leis, mas todas as substituições planeadas foram feitas. Não estou preparado para perder o Matheus Nunes. Mas se ele sair, estarei preparado para isso no minuto a seguir. Arranjamos sempre solução para tudo, só para a morte é que não há solução. Seremos sempre fortes», disse o técnico do Sporting.