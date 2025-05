Matheus Reis é a voz da experiência no balneário do Sporting. Tricampeão, um dos capitães, passou por toda a transformação que o clube viveu.

Ele é, aliás, um dos cinco jogadores do plantel, ao lado de Pote, Nuno Santos, Gonçalo Inácio e Quaresma, que estiveram nos três títulos.

Por isso, ao fim de cinco anos e mais de 200 jogos, o Maisfutebol quis saber como vai ser o futuro. Matheus está em final de contrato... mas vai renovar.

Sabe quantos jogadores estrangeiros foram tricampeões em toda a história do Sporting?

Com essa apanhou-me. Não sei. Quantos?

Um.

Um?!

Só há um jogador estrangeiro que foi tricampeão em toda a história do Sporting.

[Fica emocionado] Que é isso...?

Que é o Matheus Reis.

Caramba. Caramba. Não fazia ideia. Recebo isso com muita gratidão. Não fazia, de facto, ideia e é um grande feito. Tantos e tão grandes nomes de jogadores estrageiros que passaram pelo Sporting e eu sou o único tricampeão. É de louvar e deixa-me mesmo muito feliz.

Podem surgir no futuro muitos estrangeiros tricampeões no Sporting, que o Matheus Reis será sempre o primeiro.

O primeiro, é verdade. O primeiro a conquistar três títulos de campeão. Está eternizado e deixa-me muito feliz, muito feliz.

Isso quer dizer também que a ligação do Matheus ao Sporting é muito funda?

De mais, de mais. Costumo dizer que o Sporting é a extensão da minha família. Todos nos conhecemos, todos conhecemos a família dos companheiros, todas as famílias se conhecem entre elas. Gostamos de estar juntos e gostamos muito de estar juntos fora daqui. Isso reflete-se no campo e não é à toa que nos últimos anos temos conquistado tantas coisas grandes. A união é o que faz a nossa força.

Curiosamente nos últimos dias vimos vários exemplos disso, quando foram todos à praia ou a um churrasco em casa do St. Juste.

É verdade. Nos clubes pelos quais passei nunca tive essa interação entre as famílias, essa preocupação com os filhos, até o Sporting está sempre preocupado com as nossas famílias, se está tudo bem com elas. Acho que aqui há uma preocupação muito grande com a vida que os jogadores levam fora de campo. Tudo isso permitiu juntar um grupo maravilhoso, de companheiros, de gente que se gosta e que se quer como uma família. Um ajuda o outro e isso nota-se até nos momentos mais difíceis. Não é à toa que os resultados aparecem.

Já agora, sabia que é o segundo jogador do atual plantel com mais jogos no Sporting?

Também não [risos].

É verdade. Só atrás do Inácio.

Ah, sim, sim. O Inácio chegou aos 200 jogos pouco antes de mim. É um grande feito, sem dúvida, mas eu tenho fome e quero muito mais. Quero continuar aqui a construir essa história e a bater recordes.

O seu contrato termina em junho 2026. Já há conversas para renovar?

Quero muito continuar a vestir esta camisola, continuar a construir a minha história no clube, como já referi. Dou-me muito bem com as pessoas ligadas ao futebol e já há conversas para renovar. Acho que vai acontecer naturalmente. Agora estamos numa fase de decisões, ainda vamos ter a final da Taça, mas durante as férias vamos terminar este processo e a renovação vai acontecer de forma natural e tranquila.