Desde 2017/18 em Portugal, Matheus Reis prepara-se para obter dupla nacionalidade e em breve poderá ficar disponível para representar a seleção portuguesa. O futebolista do Sporting, de 27 anos, está disposto a vestir a camisola da equipa das quinas, apesar do sonho em representar o Brasil.

«Sempre foi um objetivo chegar à seleção [brasileira]. Mas também já completei cinco anos em Portugal, estou a tirar o passaporte, e deixo as portas abertas, quem sabe. Se tiver oportunidade aqui na seleção de Portugal, seria uma honra enorme», reconheceu em entrevista a uma casa de apostas.

O defesa esquerdo deixou ainda elogios a Ruben Amorim, que faz da união um dos pontos fortes do plantel.

«O míster vai buscar jogadores muito bons tanto dentro de campo como fora. São jogadores que sabem ouvir, querem crescer na carreira, e isso faz com que o balneário seja tão bom», admitiu.

«[Ruben Amorim] tem várias qualidades. Desde que cheguei, tenho crescido e aprendido muito com ele. É um treinador espetacular com o grupo, jogadores. Fala na cara tudo o que precisa de falar. Não fica a falar por trás. Há muitos treinadores assim. Toda a equipa técnica é como ele e é bom trabalhar com pessoas verdadeiras, que te ajudam e dizem quando estás bem ou não», vincou.

«Muitas vezes o míster diz ‘já fui jogador, sei como vocês pensam’. Isso é muito bom. Já trabalhei com treinadores que nunca jogaram à bola, é diferente o sentimento e a forma como percebe algumas coisas e alguns detalhes. Ele ter sido jogador ajuda bastante», acrescentou.

Matheus Reis anteviu ainda o clássico em Alvalade com o FC Porto, agendado para o próximo domingo.

«O foco é ganhar sempre e fazer uma ótima exibição frente aos nossos adeptos. Estamos em casa e temos de fazer isso valer a pena. Vamos entrar muito fortes em busca da vitória. Estamos muito motivados. Gostamos de jogos assim, jogos grandes, e estamos totalmente preparados para fazer uma boa exibição», rematou.

Matheus Reis está há duas temporadas e meia no Sporting. Em 2022/23, já soma 32 jogos e um golo.