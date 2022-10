Matheus Reis tem vínculo com o Sporting até 2025 e abre a porta à possibilidade de prolongar o contrato. Apesar de considerar que as notícias que dão conta de um entendimento para a renovação não passam de «especulações», o jogador de 27 anos assume que se sente bem nos leões.

«Saíram especulações, eu vi. Não há nada em concreto, mas só de saber isso é uma honra enorme. Sou muito feliz no Sporting, a minha família está feliz a morar em Lisboa e estou super adaptado. Gosto do clube, da equipa técnica e de todos os que lá trabalham», disse o jogador em Londres, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro com o Tottenham, para a quinta jornada da Liga dos Campeões.

O defesa brasileiro também não encontrou explicação para os desaires com o Marselha, mas destacou a importância do triunfo sobre o Casa Pia, no último fim de semana.

«Nos últimos dois jogos, aconteceu algo que ninguém previa, não estávamos preparados, mas acontece, sabemos como é o futebol. Levantámo-nos e vimos de uma vitória no campeonato que nos dá confiança. Chegamos a este jogo totalmente confiantes e a acreditar que podemos sair daqui com um bom resultado», frisou.

O Sporting não mantém a baliza a zeros precisamente desde o confronto em Alvalade com os spurs.

«Infelizmente, temos sofrido mais do que o normal. Mas no que estudamos no dia a dia, os jogos e vídeos que vemos, vemos que são detalhes e temos trabalhado arduamente para corrigi-los e para que não aconteçam mais», completou.

O Tottenham-Sporting tem apito inicial marcado para as 20h00, esta quarta-feira. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.