O defesa do Sporting Matheus Reis recordou a vitória nos penáltis dos leões em Londres que permitiu eliminar o Arsenal dos oitavos de final da Liga Europa e carimbar bilhete para a fase seguinte da competição.

«Sabíamos que era possível, corrigindo alguns erros da primeira mão. Foi por isso que chegámos lá e, mesmo sofrendo um golo na primeira parte, não nos deixámos abalar», começou por dizer em entrevista à ESPN.

«Depois fizemos aquele grande golo, do Pedro Gonçalves, na segunda parte, e vencemos nos penáltis, porque treinámos bastante ao longo da semana as grandes penalidades», revelou.

O lateral brasileiro destacou a postura do Sporting. «Acho que tivemos a coragem de fazer o nosso jogo, de jogar no Emirates com o líder da Premier League como jogamos no campeonato português, tendo a bola, atuando como costumamos atuar em todos os jogos em que participamos.»

Nos quartos de final, os leões vão defrontar a Juventus e Matheus Reis garante que a equipa vai «tentar conseguir a qualificação».

O jogador brasileiro de 28 anos, que recentemente revelou estar a tratar do passaporte para ter dupla nacionalidade, já abriu as portas à seleção portuguesa, mas sonha em representar a canarinha.

«Vive-se outro ciclo, depois do Mundial do Qatar, não sabemos quem será o novo selecionador, mas o que eu sei é que as competições europeias dão uma visibilidade incrível e que isso pode ajudar-me porque a seleção é o grande objetivo da minha carreira», notou.

Matheus Reis soma 39 jogos e um golo esta temporada.