Matheus Reis reagiu esta terça-feira ao lance polémico na final da Taça de Portugal com Andrea Belotti.

«Gostaria de esclarecer os factos ocorridos durante um lance no último jogo que disputei (final da Taça de Portugal). Em momento algum houve a intenção de agressão ou qualquer conduta desleal da minha parte. Entrei em campo com um único objetivo: jogar e vencer», começou por escrever o jogador do Sporting no Instagram.

«A jogada em questão foi disputada com muito contacto e rapidez, porém de forma legítima, sem qualquer intenção de agressão. Foi um desequilíbrio do corpo, facto confirmado pela continuidade do jogo e pela continuidade do adversário em campo. Tudo o que sucedeu após o jogo surge num contexto de festa e não pode transformar um lance numa arma contra mim e contra o Sporting», acrescentou.

De recordar que o lateral dos leões esteve envolvido num lance perigoso com Belotti, aos 90+4 minutos, e acabou mesmo por pisar a cabeça do avançado do Benfica. O dito lance acabou por não dar em nada, e passado alguns minutos o Sporting empatou mesmo a partida, e as repercussões sentiram-se após o encontro, que acabou numa vitória leonina (3-1).

Ora, depois da derrota, Rui Costa criticou a arbitragem (muito focado neste lance) e posteriormente o Benfica emitiu mesmo um comunicado para repor a «verdade desportiva».

Segundo apurou o Maisfutebol, as águias também fizeram participação contra Matheus Reis e Maxi Araújo (o outro interveniente do lance).