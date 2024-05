O jogador do Sporting, Matheus Reis, foi suspenso por um jogo e multado em 1.530 euros por insultos na direção da equipa de arbitragem após o final da Taça de Portugal, no passado domingo, no Jamor.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecido esta sexta-feira, Matheus Reis dirigiu-se à equipa de arbitragem após o jogo, dizendo: “Ladrão do cara***, não foste ver ao VAR”», lê-se, na deliberação.

De recordar que Matheus Reis estava fora da ficha de jogo, tendo sido ausência nos leões, na final perdida por 2-1 para o FC Porto, após prolongamento.

«Após o final do jogo, um jogador não inscrito no modelo de jogo, claramente identificado com equipamento do clube do Sporting, dirigiu-se à equipa de arbitragem ofendendo e gritando: "Ladrão do cara***, não foste ver ao VAR". Este jogador foi identificado pela sua licença nº 1244573 com o nome de Matheus Reis Lima, que pelo seu comportamento foi considerado expulso», é referido no mapa de castigos, na íntegra.

Desta forma, Matheus Reis falhará apenas a Supertaça, jogo de abertura da época 2024/25, também ante o FC Porto. O mesmo acontece com Jeremiah St. Juste, que foi suspenso por um jogo após a expulsão no clássico. «Motivo: impedir a equipa adversária de marcar um golo, ou anular uma clara oportunidade de golo. Carregar um adversário destruindo uma clara oportunidade de golo», lê-se, na justificação do castigo, em alusão ao lance em que o defesa travou Galeno, que ditou livre para o FC Porto à entrada da área e cartão vermelho para o central, aos 30 minutos.

Além destes castigos, o Sporting foi punido com uma multa de 3.876 euros, por «comportamento incorreto do público», associado a insultos ao FC Porto e utilização de pirotecnia.