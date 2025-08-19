O Tribunal Central Administrativo Sul aceitou a providência cautelar entregue pelo Sporting para suspender o castigo aplicado a Matheus Reis após a sequência de acontecimentos no jogo da Taça de Portugal com o Benfica.

Recorde-se que o lateral-esquerdo dos leões foi punido com quatro jogos pelo pisão na cabeça de Belotti e ainda por um jogo por uma frase proferida - «aqui nós pisa a cabeça» - nos festejos.

O Sporting recorreu das duas sanções do Conselho de Disciplina da FPF para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) e para o TCAS, com pedidos de providência cautelar. O recurso relativo aos quatro jogos foi rejeitado, mas a solicitação a propósito do quinto jogo, agora conhecida, foi aceite pelo TCAS, o que suspender a aplicação desse castigo.

Significa isto que Matheus Reis, que ainda falha a partida com o Nacional - 3.ª jornada da Liga e 4.º jogo dos leões nesta temporada - estará disponível para o quinto jogo da época: o clássico com o FC Porto em Alvalade no final de agosto.