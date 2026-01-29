Matheus Reis foi castigado com dois jogos de suspensão pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

O jogador vai falhar assim os jogos frente ao Nacional, da próxima jornada, e AVS, para a Taça de Portugal, mas estará disponível para o clássico da Liga, frente ao FC Porto, no dia 9 de fevereiro.

Esta punição surge na sequência da expulsão no jogo do passado sábado, frente ao Arouca, a contar para a 19.ª jornada da Liga.

De acordo com o mapa de castigos do CD da FPF, a que o Maisfutebol teve acesso, o defesa do Sporting foi punido por «injúrias e ofensas à reputação», ao dirigir-se de forma menos apropriada ao banco de suplentes da equipa adversária, após o golo de Luis Suárez, que garantiu a vitória nos derradeiros minutos do jogo.

Segundo o relatório do árbitro, que sustenta o castigo, Matheus Reis gritou «chupem, c...» e esticou o dedo médio, antes de, já no túnel de acesso aos balneários, se ter digirido ao quarto árbitro, dizendo: «Vocês são malucos, porra.»

Além da suspensão por dois jogos, Matheus Reis foi multado em 2 754 euros. Já o Sporting foi multado em 4 588 euros por ter atrasado o regresso aos balneários e por mau comportamento dos adeptos.